國慶籌備委員會今公布今年國慶大典「金陽雙十」主視覺設計，國民黨痛批，民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失，蔡政府根本是「英文台獨」，質疑「中華民國」對蔡英文而言，始終都是說不出口的贅字。

國民黨指出，民進黨慶祝中華民國國慶，然而卻掛上「Taiwan National Day」，中文更不見任何國號字樣；對照今年初，民進黨政府推出新版護照，同樣也是放大「TAIWAN」字樣，再讓中華民國的英文國號極小化，「REPUBLIC OF CHINA」直接淪為環繞國徽外的迷你綴飾。

國民黨表示，透過護照設計、國慶日主視覺使出各種如出一轍的小動作，蔡政府根本是「英文台獨」，難道國家是中華民國，有這麼不敢告訴外國人嗎？質疑「中華民國」對蔡英文政府而言，始終都是說不出口的贅字？

國民黨指出，根據國慶籌備委員會文字說明，「歷經半個多世紀淬煉，民主自由守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定」，公然竄改中華民國有110年的歷史事實，應被譴責。到底「半個多世紀」說法從何而來，怎麼起算，慶祝中華民國110年國慶，然而民進黨政府陳述國家的歷史卻直接腰斬，讓110年直接砍半，究竟意圖偷渡的是何種主張與概念。

國民黨說，慶籌會提出的主視覺色彩說明，更看到民進黨竟直接讓色譜中迸出一項名不符實的民主綠，對照近日綠營的荒謬、獨裁更讓這番色彩解說令人啼笑皆非。

國民黨強調，今年是蔡英文上任以來第六個國慶，但非常遺憾，中華民國再次淪為配角，呼籲民進黨，應避免意識形態治國，放棄以華麗文藻堆砌的大內宣，真誠的面對歷史，務實的面對當前處境，才能真正維護和平，捍衛國家主權。