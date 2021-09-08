國慶籌備委員會今天發布國慶主視覺「金光雙十」，主視覺圖案下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」。國民黨主席江啟臣表示，我們的國家只有一個名字，就是「中華民國」，對於民進黨蠶食吞噬國家意識的行為，我們不能漠視不管，要求立即改正，否則絕不善罷甘休。

「中華民國就是我們的正式國名」，江啟臣說，為了取得執政，民進黨逐步靠攏「中華民國」，自創「中華民國台灣」借殼上市，簡單的說「中華民國的好，民進黨都知道！」

江啟臣指出，甫公布的國慶主視覺中，民進黨用這張圖告訴國人，他們正在抹殺國家的記憶、偷走中華民國的根基。不同於過去的「擦邊球」，這次直接用英文寫上「Taiwan National Day」。

江啟臣強調，國民黨是創建民國的革命黨、青年黨，此刻我們必須挺身而出，勇敢說出自己國家的名字，中華民國（R.O.C.），無論你的黨派立場、喜歡與否，中華民國就是我們的正式國名，正是因為中華民國憲法的保障，我們擁有今日民主、自由、平等、博愛的社會。

江啟臣說，過去泛藍的支持者被認為是「沈默的多數」，國民黨若要改革，要從改革黨內文化開始，我們不能再沈默，應該起身戰鬥。不過，戰鬥不是逞兇鬥狠、拳打腳踢，戰鬥是指把我們認識的事實與論述，大膽說出來，不懼怕1450的攻擊，用中道理性的論證，讓全體國人聽見「正道之聲」。

江啟臣說，我們無法繼續坐視不管，個人的意識形態，不能凌駕於國家社會的共同福祉，民進黨必須記得，自己始終都是「中華民國民進黨」。對於民進黨蠶食吞噬國家意識的行為，不能漠視不管，我們要求立即改正，否則絕不善罷甘休。