新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題引發熱議，英系立委陳明文認為，這議題本來就應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區畫與國土規畫才是關鍵，建議中央重行進行整體規畫，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區畫，落實行政制度的統一。

陳明文表示，現在大家該探討的是行政區畫與國土規畫，六都成立之後，對非直轄市造成嚴重衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。

陳明文指出，現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的三級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，阿文建議中央政府應該重行進行整體規畫，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，落實行政制度的統一。

陳明文強調，全國一致的行政區畫除應考量經濟或產業發展功能外，更應納入國土空間規畫與區域生活圈概念，現行的22個縣市可以依據區域生活圈重新畫分整併，透過地理位置相近或是國土利用相近方式進行縣市整併。

陳明文說，此舉不僅能達成全國一致性的行政區畫，更能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面發展，若僅是討論單一縣市的合併升格，對台灣的未來整體發展其實沒有太多實質意義。