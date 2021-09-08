縣府觀光處長丁健剛今天偕金寧鄉長楊忠俊頒獎表揚之一。（縣府觀光處提供）

縣府觀光處長丁健剛今天偕金寧鄉長楊忠俊頒獎表揚之二。（縣府觀光處提供）

金門100餘公里長的海岸線，蜿蜒曲折風光旖旎，縣府選定8處灘岸派駐安全勸導員，確保民眾戲水安全。日前后湖濱海公園駐點勸導員即與救生員成功將1名心情不佳，涉水往大海直走的婦人勸回岸上。觀光處長丁健剛今天偕金寧鄉長楊忠俊頒獎表揚，也提醒大家防疫期間注意相關規定。

縣府大力拓展海洋遊憩資源，每年夏季配合各鄉鎮公所舉辦主題活動，提供鄉親美好清涼時光，也吸引不少遊客來到。觀光處為強化水域遊憩安全，每年5/1起至9/30協同鄉鎮公所於成功、昔果山、后湖、黑巖、歐厝、料羅、溪邊及烈嶼東崗東林公園海濱等8處地點，設置水域安全勸導員，提醒遊客注意當地水域環境特性如渦流、礁石等易發生危險地點，特別是不諳水性者涉水不可超過膝蓋，避免發生狀況。

縣府並在后湖海濱公園內建置水域活動（游泳、戲水）專區，配合中央疫情指揮中心2級防疫後於8月1日起至10月14日期間，派遣具教育部體育署核發救生員證照的救生員擔任戒護任務，提供大、小朋友親水遊憩的安全空間。

8/29下午3時許，1名心情不佳的婦人來到后湖海濱公園，情緒激動逕往海邊方向前進，勸導員火速通報專區救生員並撥打118報案後，由救生員將已涉水至小腿處的婦人攙扶上岸，帶往后湖公園涼亭休息，最後由趕到的家屬安全帶回。

縣府肯定執勤救生員與勸導員認真敬業，即時通報海巡通力合作，避免一場憾事發生，今天特由觀光處長丁健剛偕同金寧鄉長楊忠俊赴后湖海濱公園頒發感謝狀。

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