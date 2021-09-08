華新科（2492）公布8月營收，在晶片短缺、訂單遞延之下，8月營收月減4.29％，降至36.97億元，年增率8.47％，為最近半年低點；轉投資公司信昌電（6173）8月營收同樣繳出月減年增成績單，同集團佳邦（6284）因自7月開始認列湖南弘電營收，8月營收逆勢創高。

華新科表示，儘管巿場整體需求仍在，考量晶片供應因素，客戶延遲出貨，華新科技8月份全球合併營收為新台幣36.97億元，月減4.29％、年增8.47％。

累計華新科今年前8月營收達296.72億元，年增35.43％。

陶瓷粉末暨利基型廠信昌電，8月營收5.37億元，月減0.19％、年增15.4％。

而同集團佳邦則逆勢創高，8月營收達6.04億元，首站6億元，創下單月營收新高紀錄，佳邦收購信昌電旗下湖南弘電股權，並自今年7月開始編列合併報表，月營收可望挹注3000-4000萬元。