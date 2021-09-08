新北市板橋區某幼兒園群聚擴大，今又增加6例相關確診。面對Delta病毒進入社區，新北市防疫量能緊急提升，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新北24家防疫旅館有2782間空房，目前有1830間入住，集中檢疫所也還有空位，醫院已即刻清空，做第1、2階段準備空出專責和ICU病房，目前醫療量能是夠的，因應未來更多被匡列居家隔離的狀況，除了有防疫旅館運作外，集中檢疫所也會全力積極備戰。
觀旅局表示，今日集中檢疫所已提升至3處，明天預計還會再增加1處，市府正在陸續接洽中，將會陸續增加更多集中檢疫中心。
新北市板橋區某幼兒園群聚擴大，今又增加6例相關確診。面對Delta病毒進入社區，新北市防疫量能緊急提升，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新北24家防疫旅館有2782間空房，目前有1830間入住，集中檢疫所也還有空位，醫院已即刻清空，做第1、2階段準備空出專責和ICU病房，目前醫療量能是夠的，因應未來更多被匡列居家隔離的狀況，除了有防疫旅館運作外，集中檢疫所也會全力積極備戰。
觀旅局表示，今日集中檢疫所已提升至3處，明天預計還會再增加1處，市府正在陸續接洽中，將會陸續增加更多集中檢疫中心。
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