擁有精緻甜美臉蛋與清新氣質的女星蔡瑞雪，學生時期就以美貌出名，高中時期上過《校花點點名》節目，因此被封為「北一女神」，人氣相當高，畢業後她選擇進軍演藝圈，除了廣告、代言找上門，蔡瑞雪也跨足戲劇拍攝，表現頗為亮眼，她也經常透過社群跟粉絲分享美照，最近疫情稍微鬆綁，蔡瑞雪曬出一組外出運動照，中空大秀蠻腰，讓粉絲激動直呼辣爆了。

高中時期就相當出名的蔡瑞雪，因為在社群上分享了赴韓旅遊穿韓服的照片，飄著仙氣的清純模樣引爆話題，她因此紅到韓國，在2017年參加了選秀節目《偶像學校》，力爭成為偶像女團成員出道，雖然最後沒能打進決賽，但仍讓她知名度大開，回台後順利進入演藝圈發展，接演第一部戲劇作品《陪你很久很久》，陸續有戲約上門，如今24歲的她，已累積不少作品。

近來台灣疫情雖仍需嚴防，但已有明顯緩和的趨勢，全台得以從三級警戒中鬆綁，民眾得以在有限制的情況下，安全出門透氣，蔡瑞雪也不例外，趕緊找了好友出門遊戲兼運動，把握機會好好動一動。

蔡瑞雪在IG寫下：「快樂羽球日，大爆汗好滿足，我們超級認真打的，一直想殺球，兩人世界」，照片中，女神換上白色短版運動上衣跟運動熱褲，在網球場上擺出各種姿勢，不但長腿見客，鍛鍊有成的小蠻腰也大方露出，甚至可見隱隱約約的馬甲線，讓粉絲暴動直呼「這個腹肌也太猛了吧！」、「瑞雪好瘦好美！」、「想報名跟你一起打羽球」，狂讚女神性感好身材。