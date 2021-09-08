擁有E級上圍好身材的香港女星陳婉衡被媒體封為「無綫波神」，31歲的她外型健康亮麗，又因常在旅遊節目中秀身材，甚至上演雙峰夾麥克風一度引起熱議。最近她在IG限時動態分享近照，整張臉突然變僵、嘴唇變厚，引發「修修臉」質疑，但她後來澄清是濾鏡效果，請粉絲不用擔心。

陳婉衡小時候在加拿大念書，現在的她外型健美纖細，但其實過去她自曝學生時期是胖子，體重至少有60公斤，當時的她不愛運動，在朋友邀約推薦下才開始學瑜珈，進而養起運動習慣瘦身成功，後來她參加溫哥華華裔小姐選拔，9年前參加港姐選拔，被稱為「翻版泳兒」。

陳婉衡先前用上圍夾麥克風引發討論。（圖／翻攝自 Youtube；取自《on.cc東網》）

而陳婉衡去年自曝有新戀情，分享與一名壯男在家運動的影片，網友起底該男是陳婉衡健身班的學生，師生戀因此見光死，去年底陳婉衡承認因男方占有慾太強，要求她不可以賣弄性感，雙方個性不合便因此分手，身邊朋友則恭喜她重獲自由。

陳婉衡被指變臉，但她澄清是濾鏡效果。（圖／翻攝自_alyciac IG）

今年初，陳婉衡在節目《到此一遊》中介紹家鄉溫哥華，並一一到訪私房餐廳、美景，網友發現其中幾段中她竟用上圍夾住無線麥克風，引發不少討論，她後來受訪喊冤指錄影時麥克風夾突然不見，當天節目組又只帶了1個，她才靈機一動，以為衣服會遮住，後來她看到節目也覺得超尷尬。