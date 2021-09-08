梁丹丰畫作「龍山寺」。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

知名水彩畫家梁丹丰於9月6日與世長辭。國家圖書館今(8)日表示，梁教授生前將其1萬3970件親筆畫作及手稿約5700筆，全數捐贈館方永久典藏，為我國目前文藝界最大數量的捐贈，其價值難以估計。

梁丹丰是女性華人藝術家遠征極地作畫的第一人，亦是我國女性結合自助旅行與繪畫寫生的開創者。

國圖館長曾淑賢表示，梁教授長於旅遊寫生，地點廣遍世界知名城市，甚至荒野自然等偏僻角落，繪畫的足跡遍布80多個國家，並經常將其水彩畫作與旅遊心得搭配而成散文集，知名於世。

曾淑賢提到，梁教授出身丹青世家，且在台生活繪畫超過一甲子，留下了大批關於台灣的畫作畫稿，從自然風景到建築、人物、常民生活，題材多樣，豐富精彩，可謂用力極勤、用情甚深，展現強烈的生命力。

曾淑賢指出，國圖十分感佩梁教授弘揚天地大美和大愛的博愛胸襟，除了將其捐贈的畫作永久典藏，並悉數進行影像數位掃描，納入本館「當代名人手稿典藏系統」，提供各界利用。

曾淑賢也說，國圖在2018年7月特別舉辦「記憶臺灣—梁丹丰寶島風情畫特展」及專題演講，展出梁丹丰教授關於台灣之各類畫作，包括油彩、水彩、素描等。之後，並集結畫作刊印出版《記憶臺灣—梁丹丰寶島風情畫集》，以丹青紀錄臺灣的風土民情，美不勝收，廣受歡迎。

國圖表示，梁教授不僅以畫作展現天地之美，待人更是誠摯、真情、體貼，尤其優雅的旗袍身影、沉靜的微笑、溫煦的話語，讓人印象深刻，久久難忘。今聞梁教授因病辭世，同仁皆感哀傷不捨，謹此悼念，並將持續推廣梁教授捐贈的畫作，無償提供各界運用，以永懷梁丹丰教授畢生對於繪畫創作的不朽成就，及無私奉獻的精神。