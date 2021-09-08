因為中國大陸需求強勁，印尼政府8日將9月的印尼煤價參考價格(HBA)，每公噸設定在150.03美元，創2011年11月以來最高。10年前，印尼煤價一度來到116.65美元。

8月印尼煤定價是在130.99美元，9月月增約15%。至於2020年9月時，每公噸只有49.42美元，與1年後現在相比，足足大漲3倍。

因此，印尼政府表示，中國大陸大量需求下，國內產能已不敷使用，同時，來自韓國與歐洲的需求，以及天然氣價格太高也都讓印尼煤價大漲。