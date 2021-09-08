新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題；民進黨今中常會，據轉述，身兼黨主席的蔡英文總統在聽完林智堅報告後表示，對於地方發展有益的倡議跟思考，但這仍是需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都還需要審慎嚴謹的討論。

蔡英文表示，新竹縣市確實是國家戰略產業的重鎮，提升地方建設量能，讓區域整體發展能夠更好，相信這才是市民跟縣民共同的期待。她謝謝林智堅今天到中常會來向大家解釋自已的倡議，也回答了中常委的意見，只要有助於國家發展，這項議題大家就持續一起來討論，也希望對現行制度能夠有所處理。

此外，據轉述，會中有中常委有提到，其他縣市會不會有類似問題需要討論，如嘉義縣市、雲林、彰化縣、這幾個都是未來可能碰到，是不是要考慮要國土規劃問題，不是單純縣市合併；有人提到，這會不會被認為是選舉操作，要怎麼處理？林智堅回答，任何人都可以參選，不需要用這個角度去看，是為了城市發展。

據轉述，今天中常會中，民進黨團總召柯建銘報告時提到，最近有個重要議題，關於新竹合併倡議，柯建銘再把新竹從歷史淵源開始論述。

據轉述，林智堅會中向各中常委提出合併的三個原因，竹科在世界分工有重要角色，是台灣護國神山，新竹升格可以基於戰略目的，做為直轄市升格依據。

據轉述，林智堅說，新竹縣市提供稅收全國排名第五，比現有直轄市還高，但分到補助相對低，透過直轄市升格，能完成這件事；新竹縣市的文化圈、生活圈在一起，交通、疫情防治，都必須要能整合，希望大家能支持。

據轉述，林說，其實這個案子，跟新竹縣長也有討論過，新竹縣市長都支持的案子，未來希望要修法，希望中常委也能支持。