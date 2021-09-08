「欸你這週要幹嘛」Shine、主持人何ㄟ參與MV演出。(拍謝少年提供)

拍謝少年成軍16年，第三張專輯《歹勢好勢》中的歌曲〈歹勢中年〉獲得最多共鳴，MV請到Youtuber呱吉、Podcast台灣通勤第一品牌主持人何ㄟ、好初早餐老闆火鳥助陣拍攝，本身就是拍謝樂迷的呱吉，收到邀請時立刻答應，笑說「應該只有我的年紀最符合這首歌吧？」

跟團員有不錯交情的台通何ㄟ，首次嘗試MV拍攝，化身一名苦命上班族，還把樂團Logo改成長輩圖。同樣也是拍謝之友的好初早餐老闆火鳥，一身女僕咖啡店員造型亮相，犧牲裝扮更大喊：「不要被我的員工看到！」

除了幾位大叔應援，藝人又仁也現身，他表示一直都是拍謝少年的粉絲，聽到MV拍攝邀請，義不容辭爽快答應；擁有近90萬訂閱數的Youtuber「欸你這週要幹嘛」Shine，同樣加入客串，跟台通何ㄟ有精彩對手戲。

為了新歌MV，拍謝少年獻出舞蹈初體驗，甚至開拍前還跟導演在花博公園練習，搖滾男兒首次挑戰舞蹈，雖然肢體不協調笑稱是「肢障」，卻也表現出獨特韻味。開拍當天，大家除了在熱炒店一同熱舞外，還遠赴三芝海邊打造一場海灘派對，音樂、啤酒、歡笑聲，暫時把生活煩惱拋到一邊，盡情大聲歌唱，也為中年人生乾一杯。

Youtuber呱吉在拍謝少年MV驚喜現身。(拍謝少年提供)

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