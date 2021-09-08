西班牙小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz Garfia)的驚奇之旅在8日告終，他8強戰對決第12種子歐格阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，然而兩人尚未分出高下，阿卡瑞茲就因為右大腿受傷在第2盤宣布退賽，歐格阿里亞辛晉級準決賽。

阿卡瑞茲表示他的右腿內收大肌疼痛，這是位於大腿內側與部分臀部的肌肉，他起初忍痛出賽，但輸掉第一盤之後愈來愈痛，不得不放棄比賽。「以這種方式結束比賽十分苦澀，我別無選擇，我得顧好自己的身體。」

前兩輪阿卡瑞茲都打了5盤大戰，他花費3小時31分鐘擊敗第3種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，再以4小時7分鐘打敗葛喬維茲克(Peter Gojowczyk)。阿卡瑞茲雖然才18歲年輕力壯，畢竟是大滿貫的生手，他坦承沒做好連續打5盤的心理準備（他也沒料到可以打進8強）。這場他輸掉首盤，第2盤也落後，如果要獲勝大概又要打滿5盤，所以果斷選擇放棄。

歐格阿里亞辛說：「很不幸結果是這樣，同時我認為他繳出了足以自豪的表現，可以風光返家。」歐格阿里亞辛首盤6-3獲勝，第2盤打到3-1即中斷。

準決賽的對手是第2種子麥維德夫(Daniil Medvedev)，也是歐格阿里亞辛參賽至今最大的挑戰，他前面的對手排名都比他低，只有第18種子包提斯塔(Roberto Bautista-Agut)跟他大戰了5盤。