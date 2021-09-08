環保局採購弱勢機構製作月餅，由副局長饒慶龍代表，分贈給各公所清潔隊員，感謝一年辛勞。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

中秋節將到，但一些弱勢機構資源也因疫情飽受衝擊，尤其今年製作月餅等烘焙食品銷售量也銳減，花蓮縣環保局幫助弱勢團體，依據「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」採購訂貨，購入月餅轉贈各公所清潔人員以表達敬意與感謝外，也呼籲大家都能支持公益月餅。

環保局長饒忠表示，依據109年度清潔人員三節慰問禮盒採購案，優先決標予社團法人花蓮縣自閉症協會、110年度則優先決標予財團法人台灣基督教門諾附設花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場，此外，縣府辦理各活動亦邀請身障機構、協會等弱勢團體共同設攤，將愛心化為實際行動。

饒忠說，花蓮有肢體傷殘褔利協進會、花蓮縣自閉症協會、花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院、天主教會花蓮教區附設私立安德啟智中心、基督教門諾會附設花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場、台灣基督教門諾會附設花蓮縣樂道身心障礙者庇護商店等6所弱勢團體機構與協會，身心障礙者約26491名。

他說，多數身障朋友雖無法進入一般職場就業，但透過輔具、職務再設計及適度的支持與訓練，也能製作精緻美食與適合的年節伴手禮品，且是訓練身障朋友一技之長及營運的主要收入來源之一，但今年因疫情影響，預訂月餅等訂單也減少，希望社會各界可以看到他們的努力，公私部門及社會大眾踴躍訂購，支持身障者自食其力的成果。

饒忠同時呼籲，中秋節將至，環保局感謝各鄉鎮市公所清潔人員夥伴，已於9月6日發送中秋節慰問禮盒，尤其疫情仍嚴峻，特別向清潔隊員長年辛勞致意。