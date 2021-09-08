大陸女星鄭爽傳和張恒2019年在美密婚，但兩人分開後，被男方踢爆代孕棄養，遭大陸國家廣播電視總局封殺，除了代表影視作品被下架，個人微博及工作室微博也遭永久禁言。想不到張恒的微博遭遇同樣狀況，84萬粉絲瞬間消失。

大陸演藝圈近期不平靜，陸續抖出多起醜聞，讓官方不得不好好整頓，立下條款防止劣跡藝人再翻身。鄭爽因為惹出代孕棄養、陰陽合約逃漏稅等，不僅遭重罰13億新台幣，微博帳號與工作室帳號也憑空消失，上面寫著：「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」苦心經營的1200萬粉絲瞬間流失。

爆料她的張恒也好不到哪裡去，8月時，張恒的微博帳號因涉及違反社群相關規定，受到暫時禁言的懲罰；據悉，張恒曾多次PO明顯煽動性言論，進而擾亂網路的秩序，被微博官方盯上，想不到隔了近1個月，張恒的微博已經被關閉，原因同樣為「該帳號被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」84萬粉絲瞬間歸零。

張恒的微博已經不見了。（圖／微博）

不過，鄭爽轉戰大陸官方管不到的IG，向粉絲喊話：「別難過！我不會輕易的放棄對美好的追求，我在一直都在，為了創造而在。」還PO過往的美照，寫道：「想要彩虹，一定要下雨啊！」似乎在自我勉勵，吸引不少粉絲追蹤、留言鼓勵。