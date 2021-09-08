網路謠傳今50例確診 疫情指揮中心闢謠向刑事局告發 16:072021/09/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局已接獲指揮中心告發，追查假消息來源。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮機師、新北幼兒園相繼傳出是感染Delta病毒，讓民眾人心惶惶，擔心疫情恐再度爆發，8日有某個LINE群組就傳出今天確診高達50例，疫情指揮中心得知後，除嚴正否認，也立即向刑事局告發，目前由電信偵查大隊查處中。 指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入，傳出50例確診是謠言，若能查出來源，當然會移給檢調辦理。副指揮官陳宗彥也表示，刑事局已經立案偵辦。 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 北市遭轟放任孕婦隔離期拒驗PCR確診 黃珊珊嗆：中央沒強制規定 #新冠肺炎 #台灣 #50例 #確診 #刑事局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提告網友勝訴 陳時中：絕無隱匿疫情 14:502021/09/08 生活 歐美機場無罩作業 機師盼指揮中心採奧運模式稽核外站防疫 14:302021/09/08 生活 疫情爆發後首位通過專案申請 法國小提琴家奧利弗已抵台 13:262021/09/08 生活 有隱私外洩疑慮 BNT接種同意書6字惹議 指揮中心這樣說 15:322021/09/08 生活 疫情重創信心 台股殺聲隆隆 台積電拉尾收跌158點 13:382021/09/08 財經 國內首例！台大麻醉師打兩劑莫德納 證實突破性感染 14:472021/09/08 生活 驚爆50例確診？台股嚇殺250點 證交所緊急回應 13:222021/09/08 財經 Delta猛攻 美確診破4000萬 未來3個月很難熬 04:102021/09/08 話題觀察 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 12:032021/09/08 生活 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 04:102021/09/08 焦點要聞 疫情再爆破口 台股急殺近200點 晶圓雙雄遭大砍 11:432021/09/08 財經 社會熱門新聞 「女兵日記」邀盧秀燕客串遭罰20萬 TVBS提告判決出爐 - 社會 條子鴿當助理被指「好大官威」 昔年同事嘆：整個人都變了 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 驚！遊客入住墾丁知名飯店 竟遭15公分蜈蚣爬上床咬傷 - 社會 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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