長榮機師、新北幼兒園相繼傳出是感染Delta病毒，讓民眾人心惶惶，擔心疫情恐再度爆發，8日有某個LINE群組就傳出今天確診高達50例，疫情指揮中心得知後，除嚴正否認，也立即向刑事局告發，目前由電信偵查大隊查處中。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入，傳出50例確診是謠言，若能查出來源，當然會移給檢調辦理。副指揮官陳宗彥也表示，刑事局已經立案偵辦。