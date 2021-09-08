BNT疫苗23日起將從17歲的高中生往下開打，台南市長黃偉哲8日表示，為爭取時效原則上將到校施打，希望同學們能早一天產生免疫力。目前施打疫苗的意願書都已經發到學校，請同學們帶回家與家長討論填具。市府還持續稽查夜市防疫作為，昨晚稽查大東夜市更發現2業者違規未設置梅花座及隔板，將依法開罰3000元至1萬5000元。

黃偉哲表示，目前台灣有好幾種疫苗可供選擇，尤其高端疫苗可以隨時申請、隨時打；AZ疫苗到達後，經封緘完成就可以馬上施打；莫德納疫苗則因僅剩少部分，將提供醫護人員施打第2劑；至於BNT疫苗23日以後將首先開放高中生，亦即15、16、17歲等3個年齡層施打，12至14歲則是第二批施打。

黃偉哲還說，台南市鼓勵到校施打BNT疫苗，希望同學們早一天打，早一天產生免疫力。目前施打疫苗的意願書已經發給學校老師，請同學們拿回家給家長填寫，也請家長在填寫之前詳閱BNT疫苗的施打方式及可能的不適應症，再決定要不要讓子女施打。

台南市政府聯合稽查夜市攤商有否落實防疫措施。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲強調，BNT疫苗原則上都會到校施打，當然如有特別原因或需求，希望能夠載孩子到醫療院所施打，也沒有問題，但必須預約，時效可能會有一點延遲。

因應近日北部幼兒園群聚感染事件，加上Delta病毒株的傳染力強，今天市府也跨局處聯合稽查2家幼兒園及托嬰中心，是否落實教育局訂定的9大防疫措施；稽查重點則在於幼兒入園有無量測體溫、幼兒園老師接種疫苗紀錄、未接種疫苗者抗原快篩紀錄、用餐隔板、戶外遊具暫停使用等，稽查結果2家均通過。

另外，從7月27日台南市有條件恢復餐飲業內用後，衛生局持續會同相關單位針對餐飲業防疫管理措施進行稽查，截至8月底共稽查1551家。衛生局7日晚間會同經發局市場處及警察局再度前往大東夜市稽查，共稽查40家攤商，結果有2家違反防疫規定沒有設置梅花座及隔板，將依傳染病防治法開罰3000元以上、1萬5000元以下。