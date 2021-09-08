桃園市長鄭文燦8日宣布，桃園已施打第一劑AZ疫苗的長者，第二劑比照第一輪採造冊通知，預計15至17日到57個社區接種站分批施打；至於13萬名國高中生，則是學校造冊專案入校施打BNT疫苗，目前回傳的意願書同意率近8成，將統計到16日，配合中央政策23日開打。

「老人跟年輕人一起打！」鄭文燦說，第8期AZ疫苗施打預訂在15日至23日舉行，接種對象有2大類，其一為預約第二劑者，桃園市約9萬3092人，都是9月10日前接種AZ疫苗滿10周，另一類則為7月19日前意願登記選擇AZ疫苗的18至23歲年輕人，這批第一劑者者桃園約3萬8084人，兩者總計符合資格對象約13萬1176人，市府已規畫57處社區接種站，提供13萬1800人次服務量能，強調預約額度充裕無虞。

鄭文燦也特別說明，第8期AZ疫苗施打對象包括接種第二劑的65歲以上長者及機構住民與洗腎患者，共有5萬8333人，其中65歲以上長者將比照第一劑做法，免預約、按里別造冊、發放通知單，長者只要持通知單在15日至17日至57處社區接種站接種即可，同樣提供輪椅、復康巴士、愛心計程車等服務，方便長者往返接種，「免預約、免排隊，保證打得到！」

鄭文燦說，如長者不能在15日至17日期間完成二劑接種，也可上網自行預約，在合約醫療院所補打，至於洗腎患者或機構住民，則由原合作的醫療院所入機構接種疫苗。

至於桃園13萬名國、高中生的BNT疫苗施打專案，鄭文燦說，教育局已於6日發放疫苗接種通知書給各校，目前回收的同意率近8成，預計16日完成意願造冊，並在9月23日起陸續進行施打。

鄭文燦說，截至9月7日，桃園市總接種劑次112萬6309劑，劑次涵蓋率49.55％、人口涵蓋率45.26％，第7期預計約13萬人將在9日至10日間完成接種，屆時桃園市的劑次涵蓋率就可突破50％。

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