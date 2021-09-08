新冠肺炎疫情爆發至今1年多，出門戴上口罩已成為全球人的「日常」，網紅婦產科醫生林思宏透露近日看診時，眼見一名2歲男童進診間時，突然慌張對父親親吐出一句話，讓他心酸表示：「會不會他們一直以為的世界，每個人都是口罩呢？」

林思宏醫生表示看診時，一位爸爸帶著2-3歲左右的兒子進診間，只見當下兒子立刻追問父親：「爸爸，爸爸，我的口罩」，這讓爸爸趕緊從包包裡拿出一個口罩幫兒子戴上，雖然整個過程只有短短10秒鐘，讓他不禁感傷表示：「如果您的孩子疫情後才出生，算了算現在大概也1歲半了，會不會他們一直以為的世界，每個人都是戴著五顏六色的口罩呢？沒有了口罩就失去了安全感？」不禁大嘆：「變了調，世界的模樣」。

對此，網友也有感而發表示：「對於現在小朋友而言，可能掛著口罩才是習以為常的日常」、「我兒子就是1歲半，正是要讓他多接觸外面的世界，卻哪也不敢去」、「看我女兒幾歲就知道已經過了這樣難熬的日子多久了」、「現在的寶寶還沒一歲就在練習戴口罩，真的很可憐」、「出門小孩會自己提醒要戴口罩，最傷心是小孩說等沒人生病的時候再帶我去公園好嗎」。

今（8）日新增7例本土確診，全在新北市，其中板橋幼兒園群聚已證實為Delta變異株，新北市宣布明日起取消餐廳內用、關閉公有場館等相關防疫政策，對此，台北市長柯文哲表示雙北雖是生活圈，但在北市沒有確診案例下，暫無要做防疫升級的動作，雖沒有要禁止內用，但梅花座、放隔板還是照常實行。

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