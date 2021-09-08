澳門賭王何鴻燊所生的17名子女中，以三房二女兒何超蓮(Laurinda Ho)最出名，還有「賭王最美千金」之稱，然而最受他推崇的卻是年紀最小的何超欣，還曾大讚小女兒，「阿四小女兒美到不得了！」何超欣不僅顏值高還是學霸，日前考上清華大學研究所，穿著校服的清純模樣曝光，讓大批網友都直呼戀愛。

日前何猷君轉發清華大學的微博貼文，恭喜妹妹何超欣考上清大研究所，「我們全家人都為妳感到無比的驕傲！能在清華讀研是多麼難能可貴的機會，要懂得珍惜，更要力學篤行！」何猷君也驕傲表示，何超欣不僅是麻省理工學院的雙學位，還只花3年就拿下管理學和建築學的雙學位。

何超欣(左一)的校服模樣融化一票網友。(圖/翻攝自何猷君微博)

照片中，只見何超欣烏黑長髮披肩，儘管和其他同學穿著一樣的校服，但她下半身搭配黑色百褶裙，加上她的身型纖細，看起來特別氣質清新，儘管沒有刻意打扮，一出場仍就是全場焦點，貼文曝光後，不少網友看到何超欣現身開學典禮，都留言獻上祝福。

何猷君發文祝福妹妹。(圖/翻攝自何猷君微博)

許多網友紛紛直呼何家都是學霸，「恭喜欣妹妹呀，一家學霸」、「她真的很優秀努力的」、「妹妹真的太優秀了」、「努力就會有收獲，祝福我們越來越好」、「太牛了吧！」、「真的好厲害呀，棒棒的」、「恭喜恭喜！基因太强大了吧」、「哇哦，厲害了超欣妹妹」、「學霸家庭，真好！繼續發光發亮吧」。