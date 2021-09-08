因應中秋連假到來，原本訂房達7成的台東旅宿業期盼連假遊客潮補貼日前損失，由於近日雙北疫情升溫，加上周末璨樹颱風來襲，民眾出遊意願減低，業者憂心連假商機泡湯。

自新冠疫情5月爆發後，衝擊台東觀光產業，防疫期間遊客不敢出門，飯店旅宿業績冷清，雖然防疫降級，8月底迎來熱氣球、金針花人潮，但暑假已近尾聲，暑期整體住房率不如預期，業者紛紛寄望中秋連假能帶來另一波觀光熱潮。

台東縣觀光協會指出，中秋連假台東整體住房率有7成，主要在18、19 日兩天最滿，而假期尾端，大家得收心上班，因此較淡；暑假期間，台東整體訂房量不錯，隨著暑假結束，加上北部再度爆發疫情，訂房詢問電話確實減少，但並無大量退房情形。

凱旋星光酒店業者李數奼表示，近期訂房狀況開出紅盤，尤其中秋連假訂房超過8成，有望彌補近幾個月的虧損，然而近日受颱風及疫情升溫影響，「訂房電話已不像前幾天那麼熱絡」。

陳姓民宿業者指出，自疫情降級後訂房狀況明顯回升，尤其中秋連假的18日至20日最滿。他說，以往都提供免費早餐給客人在客廳享用，但在7到9月疫情期間，為兼顧防疫不供應早餐，「不太可能特地做隔板」，但將房費部分折扣回饋給客人，客人接受度高，開學後周末住房率仍佳。

不少觀光相關業者表示，好不容易疫情穩定，市區也感受遊客回溫，「人潮帶來錢潮」，希望觀光人潮能持續，但也憂心近日疫情擴大，影響民眾出遊意願，只能將希望改放在雙十連假。