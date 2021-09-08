許多人洗完澡或是耳朵癢的時候，都會拿出棉花棒來掏耳朵，然而這看似稀鬆平常的行為，其實暗藏危機！英國聽力專家近日拍片警告，千萬不要再用棉花棒掏耳朵，因為它們不但會將耳垢推入耳道，還可能對耳膜造成嚴重傷害。

根據《太陽報》報導，聽力專家莫里斯鮑勃（Rhys Morris-Barber）經常在TikTok上分享幫病人看診的過程，近日他幫忙一名經常使用棉花棒掏耳朵的患者清理耳道，並從中取出了2顆長約2公分的木塞狀黏液球體，其中一顆球體的頂端還留有棉花棒形狀的凹痕，可以看出患者平時都會用棉花棒猛戳耳朵，試圖清空耳道裡的髒汙。

莫里斯鮑伯指出，使用棉花棒對於我們的耳垢有很大的影響，它們會隨著棉花棒被擠壓在一起，並形成符合耳道的形狀，最終結成一塊後慢慢變硬，「所以這名患者覺得自己的雙耳都被堵住了，他一直會耳鳴，還經常聽到嗡嗡聲」，所幸他雙耳的耳膜都沒有受損，在清除耳垢後不但恢復了良好的聽力，整個人也得到很大的緩解。

報導中也稱，藥劑師菲爾戴（Phil Day）認為用棉花棒清耳朵事實上是「弊大於利」，因為它會把耳垢推到耳道深處，導致耳膜阻塞、不舒服，甚至是破裂，專家還提到，耳朵其實需要一定量的耳垢，以避免耳道遭受細菌侵害，若是耳垢太多的話，耳朵也會進行自我清潔，主動排出多餘的耳垢。