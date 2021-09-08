連鎖藥局富康活力醫藥公司利用拍賣網站，今年7月自大陸引進未經核准血氧機1642台，每台賣1490元，檢調介入調查後，負責人蘇崑彰坦承違反醫療器材管理法，主動繳回犯罪所得119萬餘元，再捐贈價值12萬多元民生必需品給新北市政府社會局，檢察官認蘇等人盡力彌補犯罪損害，諭令蘇等8人緩起訴，為期1年，共須繳交公庫415萬。

富康活力公司蘇崑彰、莊姓妻子、蘇姓胞妹，以及王姓、莫姓、王姓、張姓以及吳姓藥師，利用民眾擔心「快樂缺氧」而病逝的心理壓力，自蝦皮、Amazon網站代購血氧機，每台成本300元到400元，購得上千台，在藥局內以每台1490元，銷售予消費者。

今年7月12日，檢調接獲線報，會同衛生單位前往藥局搜索，查扣531台，蘇等8人均坦承不諱，深表悔悟，隔天自動繳納販售血氧機所得119萬2816元，並刊登道歉啟事，隔月，又捐贈嬰兒奶粉等民生必須用品，總價值12萬5250元。

檢察官認為蘇等人犯後態度良好，盡力彌補犯罪所帶來的損害，依法予以緩起訴處分，8人均為1年。緩起訴條件為復康活力公司繳交公庫110萬元、蘇崑彰繳交200萬、莊妻50萬，胞妹25萬，另外5名藥師分別繳交6萬元。