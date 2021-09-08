工業電腦廠凌華(6166)今日受邀召開線上法說，全球財務長鄒大智預期，下半年毛利率可望持續改善，配合漲價效益及交貨缺料狀況改善，看好第四季營運表現將顯著跳升、力拚全年營收成長達5～10％目標，明年營收則目標達雙位數成長，毛利率有機會回升至40％。

觀察凌華前7月各地區營收概況，占32％的北美地區年減達12％、占21％的中國大陸營收年減26％、占18％的歐洲地區年減18％。而占27％的亞太地區年增達31％，占2％的物聯網策略解決方案（IST）銷售成長4％

以凌華前7月各產品事業群營收來看，占48％的嵌入式平台及模組事業處（EPM）年減8％，占24％的網通暨公建事業處（NCP）年減達32％，占26％的物聯網策略解決方案與技術事業處（IST）則年增達47％。

凌華全球財務長鄒大智表示，今年訂單需求及能見度相當好，但缺料使生產交貨面臨挑戰，採購成本增加亦使毛利率承壓，使缺料成為今年最大挑戰。目前以DRAM及電源管理等晶片較缺，今年出貨僅能滿足6成的在手訂單需求。

缺料也反應在地區及產品事業群營收狀況。鄒大智指出，北美市場產品需求主要為嵌入式設備，缺料使北美及EPM前7月營收明顯衰退。NCP事業群產品主要為網通、公共工程等，因去年中國大陸有較大專案墊高基期，使中國大陸及NCP前7月營收衰退。

展望後市，鄒大智表示，目前長短料狀況仍在，預期第三季營運將與第二季相當，目前看來整體交貨缺料狀況有望在第四季改善，加上4月為反應成本上漲而平均調漲產品報價5％，第四季起效益將逐步顯現，預期可望帶動下半年毛利率持續改善。

對於下半年各地區展望，鄒大智認為將以亞太地區表現最佳、中國大陸居次，歐洲預期第四季將回溫，北美則較保守看待。事業群方面，毛利率40～45％的IST今年表現最佳、毛利率約40％的NCP亦可望受惠5G應用需求，毛利率約30％的EPM則較辛苦。

鄒大智預期，凌華第三季營運動能復甦還不太明顯，但第四季表現將站上全年高峰，全年營收目標仍力拚成長達5～10％。各地區方面，歐洲下半年可望顯著回升、表現與去年相當，中國大陸扣除專案大單影響表現將持平，北美則因缺料影響較具挑戰。

展望2022年，鄒大智表示，基於在手訂單需求，凌華目標營收達雙位數成長，三大事業群將以EPM成長動能較強，主因今年受料況影響較大。隨著漲價及缺料狀況趨緩，毛利率有機會回升至40％，朝挑戰2025年營收達10億美元（約新台幣280億元）目標邁進。