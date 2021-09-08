樂觀的經濟復甦前景激勵投資人進場撿便宜，以及受軟銀集團股價跳漲帶動，周三日經指數收盤創下近6個月新高。

周三日經225指數收漲0.89%，為30,181.21點，創下3月18日以來新高。東證指數收漲0.79%，報2,079.61點。

IwaiCosmo Securities投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，很少注意到日本股票的外國投資人已經意識到它們有多麼便宜。日股直到最近才停止的跌勢拖累了其股票估值，日經指數的本益比「很便宜」，只有約本會計年度預期盈餘的13倍。

上周日本首相菅義偉突然宣布不會尋求連任後，日股才開始大漲。

市場人士表示，投資者押注日本將推出新的激勵措施，有助於提振受疫情重創的經濟，而樂觀的企業前景將為主要指數帶來支撐。

軟銀集團收漲4.64%，該全球新創投資大戶與德國電信（Deutsche Telekom）達成70億美元的換股協議。

軟銀雖未能守住先前超過10%的漲幅，但與晶片股一起為日經指數帶來最大的提振。

由大型科技股帶動，隔夜那斯達克指數再創收盤新高，帶動日本晶片股上揚。愛德萬測試和東京威力科創分別收漲3.41%和2.35%。

在日經225指數中，軟銀集團表現最佳，其次是Nikon收漲4.18%和樂天集團漲3.89%。JFE Holdings跌1.94%，表現最差，其次為是中外製藥（Chugai Pharmaceutical）跌1.86%，以及日本通運（Nippon Express）跌1.48%。