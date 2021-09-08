貨攬三雄受惠於海空運持續暢旺，8月營收都再創新高，台驊投控(2636)單月營收36.94億元，年增192％，前8月營收208.24億元，年增134.28％；中菲行(5609)單月營收34.73億元，年增71.9％，前8月營收218.19億元，年增49％；捷迅(2643)單月營收4.91億元，年增66.22％，累計前8月營收26.32億元，年增26.5％。

由於變種病毒竄起，全球港口及內陸運輸作業效率，使塞港情況更加惡化，艙位供給更為稀缺，又適逢海運旺季，強勁需求帶動下，供需失衡推升海運價格上漲，貨運承攬業海運業務持續在高檔，台驊8月海運營收再創新高達28.22億元，年增287.21％；中菲行海運營收15.62億元，整體營收占比45％，年增200％。上半年捷迅海運營收占比25％，預期8月比重持續走高。

空運業務大陸大陸政府為抑制Covid-19病毒擴散至境內，於上海浦東機場擴大實施防疫檢測及隔離規定，機場人力因而減少30％左右，迫使航空公司取消航班或暫停收貨因應，由於浦東機場為大陸貨機運輸量最高的口岸，造成空運運力更為短缺，同時即將進入電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，台驊空運營收5.18億元，年增58.33％；中菲行8月空運營收17.93億元，年增54.5％。

另外，台驊鐵路業務受到疫情及天災影響，導致鐵路物流作業效率降低，運價維持高檔，並與海運相當。8月營收1.8億元，年成長138.79％。

台驊物流業務受惠強勁的大陸消費需求，帶動內貿倉儲運輸業務持續穩定向上成長，8月營收達1.74億元，年增29.59％。