板橋幼兒園爆發群聚感染，基因定序確定是Delta變異株，新北市今日宣布明日起至9月15日，所有餐飲「一律外帶禁止內用」，台灣麥當勞稍早也發布聲明，新北市所有餐廳門市將配合指引，暫停餐廳內用服務及洗手間使用。

台灣麥當勞表示，依據中央疫情指揮中心指引，並遵循縣市政府指導，為維護顧客及員工健康，自9/9起至9/15，凡位於新北市的麥當勞餐廳，暫停餐廳內用服務及洗手間使用，敬請並感謝顧客配合。

目前全國疫情仍為二級警戒，敬請顧客持續配合實聯制、人流管制，並落實保持社交距離、配戴口罩等相關防疫措施；同時多加利用外帶、外送、得來速服務，以及點點卡、信用卡、電子票證、手機行動支付等非現金支付，減少接觸風險，共同為防疫保健一起努力。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。