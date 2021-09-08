連雲港男子吃涼皮上癮：民警搜出大量罌粟成分調料，店主被抓。（「中國之聲」微信公號）

大陸「中國之聲」微信公號8日報導，江蘇連雲港市，一家涼皮店宣稱吃多了會上癮。有顧客以為認為是噱頭，向警方舉報，沒想到，這家涼皮店因生意冷清，真的在食材佐料添加罌粟殼。警方已查封這家店鋪，對店東依法採取刑事強制措施，並追查罌粟殼來源。

報導稱，今年8月下旬，江蘇連雲港市公安局海州分局路南派出所接到市民舉報，原因是有家涼皮店賣的產品口味很不正常。

連雲港市公安局海州分局路南派出所民警張靠山指出，該市民經常在這家店買東西吃，近期看到有關於食品安全的宣傳，有的麻辣燙裡可能添加含有罌粟殼的調料，讓味道更好，他就懷疑經常吃的這一家是不是也有。「他就把當時吃剩下的一份涼皮，給我們帶了一點過來，說懷疑裡邊有罌粟殼。」

民警聯繫了海州公安分局食藥環偵大隊以及相關檢測機構。結果證實，該涼皮涼麵內確實含有罌粟堿、那可丁等成分。隨即，路南派出所協同食藥環偵大隊對這家店鋪進行了全面搜查，扣押了一大盆辣椒油。經鑒定，辣椒油裡有罌粟成分。

員警張靠山說：「辣椒油調料裡添加了含有罌粟殼的粉末，讓這個辣椒油吃起來更香，整個涼皮涼麵味道都比較鮮美，但這個東西吃起來會讓人上癮，危害身體健康。」

接著，民警又在嫌疑人李某家中搜出了大量疑似含有罌粟成分的辣椒油及粉末，當場檢驗結果均呈陽性。隨後，警方對涉案物品進行了扣押。面對鐵證，犯罪嫌疑人李某如實供述了其違法犯罪的事實。

民警張靠山介紹，疫情期間，該嫌疑人覺得客人比較少，店裡難以支撐，就想通過這些不法途徑增加收入。

據李某交代，面對每況愈下的銷售額，他便想改變一下經營方式。聽說在調味料裡添加罌粟殼可讓客人上癮，便滿大街去問賣調料的商家，有沒有添加罌粟殼的料。

隨後，一調料商向他出售了含有罌粟成分的調料。李某將買來的特殊調料跟辣椒和豆油一塊熬製，拿到店裡當做秘製辣椒油，拌入涼皮涼麵。自銷售以來，每天盈利都在800元（人民幣，下同）左右，比之前多了1／3，案發時已經獲利1.5萬元。

目前，李某由於涉嫌生產、銷售有毒有害食品，已被警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

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