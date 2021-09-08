34歲大陸女星劉詩詩和吳奇隆結婚6年，育有一子，近年劉詩詩重心放回家庭，作品活動減少，上月引來粉絲開酸再不拍戲「就糊透了」。今(8日)劉詩詩難得分享私人近況，她少女心大開，頭戴粉色米奇頭飾現身迪士尼樂園，引來粉絲開心暴動：「旅遊博主終於回來了」。

劉詩詩今年初因陪吳奇隆回台灣過農曆新年，就傳出部分不理智粉絲揚言脫粉，稱她沒回娘家陪父母太冷血，又喊身為獨生女的劉詩詩應該多盡孝道，但她畢竟是遵循禮俗，引來網上兩派論戰，不久媒體拍到吳奇隆帶妻兒現身台灣遊樂園，被推測是貼心想讓劉詩詩散心。

劉詩詩分享到迪士尼樂園遊玩照片。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

而吳奇隆和劉詩詩從懷孕生子後，便將重心放回家庭，很少接戲，先前吳奇隆上節目《追星星的人》，好友邢傲偉便爆料吳奇隆目前仍舊是老婆擺第一，吳奇隆也承認此事，並透露現在之所以選擇接下綜藝節目工作，就是為了生活時間能更彈性，有更多時間陪伴兒子「步步」。

劉詩詩難得分享近況。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

但上月劉詩詩的工作室微博「詩詩的小板報」公布8月行程，上面寫著「8月11日品牌拍攝、8月12日雜誌拍攝、8月26日品牌活動、8月29日晚會錄製」，引來大批網友喊失望，更有人批評劉詩詩再不演戲，「一個演員的曝光度就是這樣耗沒了」。今劉詩詩分享近況，開心寫下：「出門轉轉」，她曬出自己到迪士尼樂園的背影，還開心比了V和愛心手勢，讓想念她的粉絲相當興奮，紛紛留言：「啊啊您營業啦」、「新鮮的劉詩詩」、「旅遊博主寄來了明信片」、「劉女士這種日常多來點」。