在只漲物價、不漲薪水的社會，人人都渴望發大財，比起含著金湯匙出生，個人性格更是決定成功與否的關鍵因素之一，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，金牛座、獅子座、處女座、雙子座、天蠍座的人近5年最有機會發財賺大錢，只要把握良機，好好發揮深厚的實力，靠雙手去拚也可致富發大財。

▍第五名 金牛座

金牛座天生很有理財天分，擁有正確且成熟的金錢觀，在購物時很會研究CP值，除了商品有無價值外，就連廣告跟運輸成本他們都會一起考量，非常有生意頭腦，絕對不做虧本投資，因此他們會幫全家把關，維持最有品質的生活。如果做生意當老闆，他們能夠完美地控制成本，不管是薄利多銷，或是走精緻高檔路線，都能闖出一番好成績。

▍第四名 獅子座

獅子座的人愛面子，追求氣派地過生活，不願意矮別人一截，因此完全不能接受沒錢，為了成為霸氣的獅子王，他們喜歡在眾人面前展現他的大方，因此，他們會想盡辦法賺很多錢，藉此在外保持王者形象，讓人看得起他。為了追求成功，獅子座會私下默默研究投資理財，也會跟朋友討論合夥做生意，霸氣外露的他們從來不會隱藏自己的野心，向來都是攻擊力很高，執行力也很強的人，賺大錢的機會自然很高。

▍第三名 處女座

對處女座的人來說，位居高位、追求卓越就是他們的人生目標，不管是學業還是事業，凡事都要盡力做到最好，他們內心深處只想當第一名，才能帶給他們安全感，除此之外，他們也懂得「想生存就要有錢」的道理，因此他們總是謹慎小心，從小就會用心安排自己的人生藍圖，一步步朝人生勝利組的方向前進，雖然他們對外態度謙虛，表現出一副不在乎金錢的樣子，但實際上暗中掌握利弊，心裡早就打好如意算盤，打算默默往發大財的方向努力。

▍第二名 雙子座

雙子座的人聰明絕頂，他們最喜歡走在潮流尖端探索新鮮事，不放過任何一個新趨勢，所以他們常常能瞄準商機，知道接下來會流行什麼，在哪個領域創業可以大賣，對市場的掌握力非常高。雖然雙子座看似玩心很重，不太在乎賺不賺錢，但他們敏銳的觀察力，已經將他們跟一般人拉開距離，只要他們下定決心要在某一個領域獨占鰲頭，他們就能很快爬上去。

▍第一名 天蠍座

天蠍座的人是商場上驍勇善戰的猛將，他們具備縝密的心思及內斂沉穩的個性，總能看透全局，在與人談判生意時，擅長一步步攻破對方的心房，同時快速計算利弊得失，加上他們擁有一顆溫柔的同理心，正所謂知己知彼百戰百勝，只要能讀懂競爭者，感受他們的內心狀況，就能打贏勝仗，因此他們從來不曾輸過，是職場中升官速度非常快的一群人，只要他們想得到，就沒有人可以阻擋他們。