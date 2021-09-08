新北市某幼兒園有男童確診新冠肺炎已經確定感染Delta病毒株，緊張程度再升級，疫調得知，日前父母還帶著幼兒，開車到彰化探望阿公、阿媽和小叔，還有讓阿公阿嬤帶的1歲小弟弟，彰化這4人已住進檢疫所中心隔離中，第一次採檢都是陰性，目前沒有症狀，這次驚險擦邊球，目前還沒有爆出其他足跡。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，這次4人入住檢疫中心，到入住第10天中間，還會再做一次採檢，期滿再採檢，目前沒有症狀，由於這家人開車到彰化後，又直奔南部去，足跡相關縣市也在疫調中，目前掌握到彰化縣，就只是停留在阿公、阿嬤家而已，為傳統民宅，4人都入住檢疫中心，全家都沒有人了，新北仍在協助確認足跡，包括用手機定位追蹤等。

由於確診是Delta病毒株，新北疫情風雨欲來，全台都跟著緊張，彰化縣長王惠美表示，一些活動是否停辦等，後續會進行滾動式檢討，游泳池有條件開放，淋浴單一入口，人員分時段入場，換場清消至少30分鐘，7日起游泳教學暫緩實施兩周。