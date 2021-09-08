疫情升溫 總統：知道大家很忐忑，這波一定要守下來。民進黨提供

機師確診、新北市爆發幼兒園群聚感染，身兼民進黨主席蔡英文總統今致詞表示，「我知道大家心裡很忐忑，但我們一定會全力來防堵疫情」這一波一定要守下來。

總統致詞時指出，相信大家都有注意到，這幾天疫情有些變化，除了機師確診事件，新北市也有幼兒園群聚感染，雙北部分的學校因此停課，請大家配合指揮中心的指示，做好防疫措施，也幫忙宣導防疫資訊。

總統提到，近來疫苗取得量不斷增加。公私合力的BNT，和民主盟友捐贈、政府自購的AZ也都陸續到貨。

她說，政府會妥善規劃第一劑和第二劑的數量，希望持續來衝刺疫苗的覆蓋率，拜託各位黨公職要鼓勵能打疫苗的人趕快打，儘早得到保護力。

她提到，這陣子她也注意到，為了要感謝疫苗捐贈的國家，很多民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩。

她說，在疫情中，不只是大家熟悉的美、日，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的溫暖，形成了一個「善的循環」，也加深彼此的情誼。

總統表示，「我相信比起打壓封殺，這才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值」。

此外，總統還說，最後要提醒大家，這幾天，政府正在密切注意璨樹颱風對台灣的影響，她會督促各單位做好防颱準備，也請黨公職提高警戒。