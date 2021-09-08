萬安44號演習訂於9月15日下午1時30分舉行，實施30分鐘實作演練，新北市警察局為方便民眾空襲時能快速找到防空疏散避難設施，特別在「新北市iPolice」APP首頁建置專區圖示，點擊進入後，民眾可依GPS定位查詢自身最近避難設施。

新北市警局表示，市民聽聞警報聲時請勿驚慌，雖然演習時車輛、行人不實施管制，飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛均照常起降、靠離與行駛，但「演習視同作戰」，故仍將疏散避難地點詳細列於專區內，以利市民熟悉避難處所位置。

新北市警察局長黃宗仁表示，本次演習僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練，如接獲防空警報聲響及飛彈來襲警訊，毋須驚慌，請民眾保持正常作息。

黃宗仁說，無論演習或真實空襲，為落實全民國防、確保市民生命財產安全，警察局隨時建檔並掌握市轄防空避難設施，便利民眾查詢、配合疏散避難，以達到保障人民生命、降低財產損害的最終目標。