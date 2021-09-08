蔡清祥（左）、阿芬（右）及丈夫。（陳志賢攝）

法務部藉由「司法保護緊急紓困方案」，幫助不少更生人、馨生人商家，8日邀請「紓困採購團」協助對象、經營烘焙坊的女更生人「阿芬」與丈夫一同出席，分享個人更生蛻變的過程，近來面臨疫情三級警戒遭受的影響，以及對法務部推動「司法保護緊急紓困方案」的感謝。

法務部長蔡清祥說，疫情期間大家都很辛苦， 更生人「阿芬」及丈夫能從逆境走出來，他很佩服2人的勇氣。他說，未來「司法保護緊急紓困方案」會配合政府的振興五倍券，法務部也會推動「更生事業群」，讓各有專長的更生人能結合起來，共同打拚，復歸社會。

今年50歲的「阿芬」，原生家庭中有大半親人都吸毒，她18歲就因吸毒入監，2年後出監為了買毒，從事販毒，在監獄關了13年。在監期間參加烘焙課程，學習一技之長。

但出獄後的「阿芬」，已經40歲，一開始求職路上處處碰壁，直到在某烘焙坊認識烘焙師傅的丈夫，兩人共同攜手創業。「我先生影響我很多」，「阿芬」說，她以前吸毒、吸煙樣樣來，認識了他後，改變她一生。

「阿芬」說，她及丈夫是在黃昏市場賣糕點，生意不錯，後來因為疫情影響，生意受到波及，好在紓困採購的幫助，生意漸有起色，讓她們夫妻備感溫暖，對法務部心存感恩。

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