大陸江蘇連雲港查獲涼皮店家用罌粟殼調味，讓顧客上癮，專家指出，長期服用含罌粟食品有健康風險，應增大抽查頻率，從源頭把控。公安部門強調，平日即有專項「鏟毒」行動。

大陸「中國之聲」微信公號8日報導，大陸對罌粟種植有嚴格的法律規定，除藥用、科研和科普教育外，其他單位和個人無論出於何種目的，一律禁止種植。

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅表示，罌粟殼本身沒有味道，有些甚至帶有酸澀的苦味。非法店家使用的所謂罌粟粉中應該還添加了其他提味增香的物質，作為消費者很難辨別調料中是否含有罌粟成分。

朱毅說，長期服用非法添加罌粟產品的餐飲食品是有健康風險的，可能對神經系統、消化系統、內分泌系統造成損害，最大的風險就是上癮依賴，具有潛在的吸食毒品的風險。

對於消費者來說很難辨識是否添加的，只能把信賴交給經營者和監管者，在信得過的餐館去用餐，尤其是即將要體檢入職，還有要去入伍的這類人群，一定要謹慎小心。

朱毅告誡，消費者都應該對餐飲業有一個清楚的認識，罌粟殼所傳言的提香功效多是傳說。非法添加進去的罌粟殼，含有的微量嗎啡也逃脫不過如今檢測儀器的法眼。相關部門對此的態度是零容忍，沒商量。

報導稱，大陸《刑法》規定，非法種植罌粟、大麻等毒品原植物的，一律強制剷除。非法種植罌粟三千株以上或者其他毒品原植物數量大的，處五年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

在每年罌粟開花結果的季節，河南各地公安禁毒部門都會開展專項「鏟毒」行動，對種植罌粟的違法行為進行排查打擊。

河南省長葛市公安局老城派出所民警吳朝林說：「巡邏的時候，發現有村民在家門口的菜園非法種植罌粟，他狡辯說不懂，不知道種植是違法的。經過對當事人的詢問，他也承認種的是罌粟幼苗，目的是農村小孩肚痛或老年人腰痛用罌粟殼煮茶，村民也反映說種植罌粟苗當菜吃的，當時民警都很吃驚。」

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