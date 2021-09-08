為提供買賣家更優質的平台與消費體驗，Yahoo奇摩拍賣服務持續升級、進行大改版，打造3大服務升級新體驗 ，特色包括賣家利器「店鋪2.0」全新改版、賣家招募令獻3大驚喜好禮，以及跨網比價需求等，並首度公布消費者最愛跨網比價Top5商品榜，由iPhone手機奪冠。

Yahoo奇摩拍賣邁向20週年之際，除瞄準後疫情時代網路微創業趨勢，也感謝廣大賣家多年的支持，即日起至9月30日推出《感謝有你、賣家招募令》，祭出3大驚喜好禮，包含店鋪2.0功能1個月費用免費、社群威力包2個月0元優惠、送300元廣告回饋金，再加碼限量推出前100名全新賣家享1個月成交手續費全免，讓賣家快速入門電商輕鬆做生意。

為助攻賣家拚經濟，Yahoo奇摩拍賣釋出近年來最大改版，賣家店舖網頁與行動版同步全新上線，透過支援手機、電腦、平板等跨裝置的網頁設計、廣告輪播大看板、賣家自選推薦商品、置頂導覽選單、熱銷排行榜等有感升級，助攻賣家輕鬆打造行動店鋪，提升流量與買氣。

Yahoo奇摩拍賣更於2020年攜手萊爾富深化免運合作、加碼每周五推出免運日，推升萊爾富超取包裹量可堆出超過4100座台北101，更帶動單一店家日訂單量激升近9倍。

此外，為讓消費者享有更優質的挖寶購物樂趣，Yahoo奇摩拍賣更首創業界新體驗，攜手飛比價格內建比價引擎，讓消費者上網搜尋比價、購物一站搞定。