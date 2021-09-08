擁有一張異國風情臉孔的28歲女星米婭卡莉法(Mia Khalifa)，過去曾短暫成為全球知名情色網「P站」的女優，拍攝的作品勇奪世界最高點閱數，米婭因此被封為「全球首席情色女王」，如今雖然她早已退休，但仍受到眾多粉絲擁戴，讓米婭得以轉型當網紅，仍持續放送辣照，造福粉絲。

米婭卡莉法曾上訪談節目透露，自己少不經事時加入了成人影視圈，雖然僅拍片短短3個月，不僅「凡走過必留痕跡」，她還締造了紀錄，每支影片都有破百萬以上觀看數，在2015年拿下全球謎片點閱冠軍，但是引退後她透露，這份職業有被迫的成分，讓她飽受精神創傷，甚至害怕遭到死亡威脅，如今她已引退6年多，且成功轉型當網紅，但米婭決定不當女優但繼續其性感路線，去年還加入有「成人版IG」之稱的付費網站，販售個人性感照片，大賺一票。

米婭經常透過社群分享她的生活日常，雖然疫情嚴重，但她為了美麗外型，仍堅持運動，最近她分享了自己練習皮拉提斯的影片，笑稱：「我的器材具有30磅阻力，好幫助我拉筋，你們能做到這樣嗎？能的話秀給我瞧瞧！」，畫面中，米婭穿著短版上衣與皮質熱褲側躺在器材上，一隻腳綁著彈力帶被往上拉，她後製了量角器在畫面上，可見米婭的開腿能達110度，柔軟度驚人。

事實上米婭不管當不當女優，都是聞名全球的話題人物，而她最具爭議的事蹟，就是在去年7月，一名羅馬尼亞西議員杜多拉切(Ionel Isac Tudorache) ，把她的照片誤認為是個家境清寒的學生，po文寫下：「這是Alexandra Timofte，她就著燭光苦讀，最後以10分滿分的優異成績畢業」，結果糗被發現根本認錯人，最後議員慘遭開除黨籍處份，成了笑柄，引發熱議。