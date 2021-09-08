幸福人壽保險提告指控，2011年間擔任董事長的鄧文聰等人，核准以高於市價的價格購買台中的土地，害公司損失3405萬4027元，須連帶賠償，但台灣高等法院更一審認定，難認鄧文聰購地不符合當時市場行情，判決鄧等人免賠。可上訴。
前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權，在海外質押公司資產向渣打銀行借款掏空公司，被判囚10年定讞他已入獄，他另涉向EFG銀行質押借款掏空公司，去年底最高法院判刑20年，檢方聲請定執行期，台灣高等法院裁定執行27年，罰金8.5億元。他抗告後遭駁回確定。
幸福人壽保險提告指控，2011年間擔任董事長的鄧文聰等人，核准以高於市價的價格購買台中的土地，害公司損失3405萬4027元，須連帶賠償，但台灣高等法院更一審認定，難認鄧文聰購地不符合當時市場行情，判決鄧等人免賠。可上訴。
前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權，在海外質押公司資產向渣打銀行借款掏空公司，被判囚10年定讞他已入獄，他另涉向EFG銀行質押借款掏空公司，去年底最高法院判刑20年，檢方聲請定執行期，台灣高等法院裁定執行27年，罰金8.5億元。他抗告後遭駁回確定。
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