總獎金110萬元的仰德挑戰賽老爺球場站今天起在關西老爺球場開打，林張恆的鐵桿推桿都準，抓下1鷹9鳥及3柏忌，打出低於標準桿8桿的64桿，暫獨居領先，明天尋求職業首勝。許閎軒以2桿之差的66桿，暫居第二。

林張恆今天的鐵桿與推桿都很準，18洞26推，有15個洞成功打上果嶺，前9洞就射下6鳥，另有2柏忌，32桿；後9洞再抓下1鷹3鳥1柏忌，也是32 桿。他表示，老爺球場的果嶺起伏大，十分具挑戰性，不過因為速度中等，很適合他的口味。

4個洞都是20呎左右的小鳥推桿，另有2洞第6洞與第15洞則是近24呎的長推抓鳥，另有3洞是 9-12呎的一推抓鳥，更在長522碼的5桿洞第11洞，第2桿距旗洞208 碼處，以四鐵打上果嶺，距洞18呎，一推進洞漂亮獵鷹。

暫居第二的許閎軒打出1鷹4鳥無柏忌，前9洞 32 桿，後9洞 34 桿，他說今天的開球木桿與推桿都發揮得不錯，鐵桿表現也還可以。他也是在第11洞距洞6碼，第3桿直接切進洞獵鷹，4鳥中各有1個5桿長洞與3桿短洞抓鳥，另有2洞都是12呎小鳥推桿。

李士鴻今天1鷹7鳥1柏忌1雙柏忌，成績起伏大，也是鐵桿與推桿發揮水準，18洞25推，成功打上果嶺只失手兩個洞，他在5桿的540碼的第8洞第2桿距旗洞180碼，打上果嶺，距洞 OK，輕鬆抓鷹。第2洞自距洞8碼直接切進洞成功射鳥，也是佳作。另有3個洞都是鐵桿打上果嶺，距洞近OK小鳥。距洞最遠是第 12 洞的 18 呎長推小鳥。