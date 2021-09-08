板橋幼兒園群聚持續擴大，幼兒園群聚至今累積23人確診，同時病毒基因定序今天出爐，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，幼兒園確定是Delta變異株，但與國籍航空3確診機師的病毒序列不同，為不同來源群聚。新北市長侯友宜則火速宣布應變計畫。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今呼籲三件事，盼疫苗完整覆蓋率應儘速提升。

衛福部長陳時中。(圖/本報資料照)

徐巧芯今(8日)在臉書PO文指出， Delta病毒不會憑空出現，病毒不會空降，幼兒園也不可能有黑洞或內建機場，這次群聚事件源頭必然有它的軌跡與邏輯。但Delta病毒已正式進入社區，代表一定有一些漏洞是國人沒有注意到的，邊境管理（含各項檢疫措施）必須重新檢視，只有儘速查明原因，才能避免再讓病毒有機可乘。

疫苗兩劑覆蓋率夠高，才有可能恢復正常生活

徐巧芯指出，看見幼兒園發生的群聚事件，無辜的孩子遭受 Delta的病毒感染，父母親一定無比焦心。許多人都在問，什麼時候才能回到正常生活？她說，想要回到正常的生活，疫苗覆蓋率要夠，而且面對Delta病毒的侵襲至少要兩劑，甚至三劑。越快完成這個目標，整個社會的生活越快能回到所有人期待的常態。

徐巧芯坦言，先前很多機組員給的指教，她都虛心接受，也能夠理解機組員的辛苦，大多數的人一定都很認真的根據指揮中心的指引防疫，然而，少數人不按規定，或按規定在自主管理期間外出，都仍有可能提高疫情風險。她仍認為，我國的邊境防疫政策，不管是航空業或一般旅客的措施，在全台灣的疫苗完整覆蓋率（兩劑）達到一定比率以前仍然只能從嚴。很遺憾的是，目前只有百分之四左右，仍是一條漫漫長路。

徐巧芯也說，以前家裡是開早餐店的，因此太清楚在台灣的服務業碰到疫情時多痛苦。徐巧芯指出，台灣有59.8%是服務業，為數不少是底層的勞工、小攤商，因為疫情導致全台5.8萬人放無薪假。這些人幾個月以前都是這樣生活過來的，他們禁得起一次，但實在禁不起第二次、第三次。所以大家一定要彼此嚴守防疫規定，用台灣人的意志力再次守下一城，讓基層服務業不要再受到衝擊，並且請政府正視第二劑疫苗覆蓋率過低的問題，讓民眾盡快施打，才能夠讓大家回歸正常的經濟生活。

高風險族群的第二劑在哪裡？

對於許多長輩施打了一劑的莫德納疫苗，且美國與歐盟都建議在4至6週內施打第二劑，但徐巧芯指出，台灣目前可能因為缺貨，將間隔時間拉長至10至12週。目前台灣的疫苗完整覆蓋率只有4%，為了對付Delta，很多國家都準備開打第三劑，打了兩劑仍有可能被突破，何況只有一劑，還有更多人連一劑都沒有。這次染疫的老師，打過一劑莫德納後45天確診，讓大家發覺不能拖，尤其現在兵臨城下的是Delta病毒，許多專家如黃立民、蘇益仁更提到應盡速施打為佳。

我們可以觀察台灣跟世界各國的第一劑、第二劑比率，會發現只有台灣在兩劑的接種比例上如此懸殊。或許先前面對其他病毒株這是一種策略，但如今按照專家所述，到了要調整的時候，也須積極應變。

最後，她也總結出3點建議，而在台北市的部分她已提出書面質詢請市府回覆；中央部分請立委協助溝通：

第一、請指揮中心務必盡快查出源頭，並向外界完整說明，才能檢視現行政策中是否存在漏洞，儘快補強。

第二、適逢中秋節，各地有不少活動，台北市政府應儘快統一發布相關防疫指引，讓地方有所準備。

第三、面對Delta病毒，須讓已經到了第二劑接種時間者盡速施打，且高風險者需評估施打第三劑。

Delta病毒已進到社區，疫苗完整覆蓋率應儘速提升！ ．查明原因，嚴加管理 今天確定了已有Delta病毒進入社區，固然不需要自己嚇自己，但不能掉以輕心，得嚴加防範。前幾天看到有些人說台灣防疫「過頭了」，應該與病毒共存，只是少數人違規，沒... 由徐巧芯發佈於 2021年9月7日 星期二