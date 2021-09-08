台灣女子職業高爾夫巡迴賽-建大輪胎盃今天在台豐球場進行首回合賽事，業餘國家隊好手廖信淳打下5個博蒂、只有1個柏忌，68桿繳卡暫居領先。伍以晴和洪玉霖都打出69桿，一桿之差並列第二。謝瑀玲、蔡欣恩、陳子涵、黃珮雯和溫娣5個人並列第四名，都是70桿完賽。

年僅16歲的廖信淳目前就讀台南後壁高中二年級，是中華高協業餘國家隊成員。她在建大輪胎盃第一回合靠著出色的鐵桿、短切桿和27次推桿，在台豐球場抓下5個博蒂，都是6呎以內推桿進洞。她只在第15洞因為開球打出右側界外，吞下唯一的柏忌，寫下她首次在職業賽事領先的紀錄，賽後廖信淳說:「不會因為領先特別感到開心，後面還有兩回合比較重要。」她坦言，在職業比賽成為領先者，多少會有一些壓力，但她還是會努力維持自己的節奏，一洞一洞穩穩打。

廖信淳表示，小時候跟父親一起去練習場，才開始拿起球桿，但是她認真打球之後爸爸卻封桿了。小學六年級之後就跟隨著裙襬搖搖培訓體系訓練，在去年夏季業餘季賽拿過女子A組冠軍，平日則在斑芝花球場練球，近期的目標是選上明年杭州亞運國手，在國際比賽中爭取佳績。去年十二月她參加高協國家隊選拔賽獲得第二名，但選上國家隊之後就遇到疫情，沒什麼機會出國參賽，今年夏天她還是克服各種困難去了美國參加業餘錦標賽資格賽和IMG青少年高球賽，磨練自己的球技，八月初回到台灣隔離兩週再自主健康管理7天，剛好趕上這場職業賽事。

職業選手伍以晴擺脫腰痛困擾，今天打下4個博蒂、只有1個柏忌，低於標準桿3 桿完賽，和洪玉霖並列第二。伍以晴先前在貞歡喜傳承賽時因為腰痛無法全揮桿，來到台豐球場已無症狀，木桿距離恢復，加上現在教球的學院老闆張莉偵借她一支合用的開球木桿，讓她今天打得很順。只不過先前不敢全揮的鐵桿，現在反而距離有點亂掉，今天她在第二洞就是攻果嶺那桿意外打得太大，球飛到果嶺後方差點下水，第三桿從長草要切下坡又在短邊，短切之後留下12呎保Par推桿沒推進，吞了今天唯一的柏忌。

伍以晴表示，最近救球救得還不錯，第一回合救了5個洞，像是第十八洞開球打到右側樹下，第二桿只能往前拍出，第三桿攻上去剩下4碼救到了。但是這回合也有8個8碼以內的推桿失誤沒抓到博蒂，比較可惜，明天在推桿時還是要多注意一下。

第一回合打完謝瑀玲以70桿暫時並列第四名，她在前10洞就賺了4個博蒂，可惜第十三洞第二桿打得有點過頭，球包在長草裡，短切下去推桿沒救起來。隨後第十四洞也是從果嶺外15步花了三推桿又吞柏忌。謝瑀玲表示，狀況並不算好，比賽裡會出現失誤，一直在調整，就是有失誤了儘快讓自己穩下來。她認為台豐球場本來就不是很好打的場地，今年比賽果嶺邊的長草也留得比較長，在這裡就是不能急，每一洞都有要特別注意的地方。

黃珮雯今天也抓了4個博蒂，可惜過九洞時連吞2個柏忌，不然成績應該可以再好一點。今天她只花了29次推桿，她說:「因為平常都在新豐球場練球，最近新豐的果嶺也是很快很順，對於台豐球場的果嶺速度還滿能適應的。」