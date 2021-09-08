新北幼兒園感染持續擴大，新北宣布餐飲禁止內用，但北市仍未禁止內用，外界憂心，若雙北政策不同步，恐讓新北人往北市跑。對此，台北市長柯文哲回應，活在世界上是合理的危險，難道要把檢疫14天在往上延成一個月？不能因乳房可能會長乳癌事先把乳房拿掉，有可能因為子宮頸癌而把子宮拿掉嗎？

對於雙北餐飲內用政策不同步，柯文哲於防疫記者會回應，北市單單停課600多人，居家隔離200多人，若確實有感染擴散，當然要升高防疫等級，甚至到三級都有可能；但這是新常態，疫情看起來短期內不會結束，難保以後不會有更厲害的病毒，還是要在防疫與經濟中取平衡，作為首長，動不動就餐廳封掉？他強調，病死是疾病，餓死也是疾病，就按照科學證據，有多少科學證據做多少事。

柯表示，不可諱言，DELTA終於侵入台灣，這早在預料之事，台灣不可能鎖國，就算檢疫14天，還是會遇到潛伏期超過14天，就科學角度來講機率很低，難道要把檢疫14天在往上延成一個月？不切實際嘛，活在世界上是合理的危險，不能因乳房可能會長乳癌事先把乳房拿掉，有可能子宮頸癌把子宮拿掉？沒道理。

柯文哲也坦言，這陣子防疫比較鬆懈，因此昨天就宣布醫院不要探病，除非病危例外，陪病也盡量固定、停止探病，因為醫院還是危險的地方；餐廳也不是說馬上不准內用，但他很清楚餐廳比較鬆懈，現階段先把二級先落實，餐廳內可以維持，梅花座、隔板弄好，若北市有感染，一定升級。

至於應二級強化還是升三級？柯文哲說，按照文獻，從一級、二級、三級、四級都有定義，如果是DELTA感染，定義要不要改變？升級標準要不要改變？給他一兩天時間，把國外文獻複習一遍，按照台灣狀況再擬定，現階段沒有說DELTA進來就要怎樣。

至於區域性的三級管制？柯文哲認為，人都會趴趴走，不要以為板橋人只會來三重，有時候看電信足跡，發現全台灣都有足跡，跑去宜蘭洗溫泉、跑去太平山，一個假期到北部好幾個縣市，還是按照科學，有疫調標準，該怎麼防堵就怎麼防堵。

對於有專家建議應該直接升四級封城，才有辦法擋住，柯直言，他不曉得是那一個專家，如果照他的標準，現在全世界都封城，這個也怕、那個也怕，乾脆在家裡打坐就好了，都不要出門。