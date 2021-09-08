新北幼兒園群聚案擴大，新北市長侯友宜宣布9至15日取消餐飲內用、不開放公有場館。台北市長柯文哲8日表示，北市今天＋0，在沒確診案的狀態下，他不取消餐飲內用，不過仍鼓勵外帶，要採梅花座、隔板，他不贊成風吹草動就升級，維持並落實二級防護，做決策還是要務實理性。

柯文哲說，新北有確診者，公有場館、餐飲內用禁止1周，他剛在市長室有討論，雖說雙北共同圈應政策一致，但在北市沒確診案、落實居家隔離的狀態下，就繼續觀察，他做為台北市長，是很務實處理事情，不贊成有風吹草動就太過度升高防疫等級。

柯說，還是要在疫情跟經濟間求取平衡，結論就是，目前北市不做防疫升級，但要求落實二級防疫措施，他沒取消餐飲內用，但仍鼓勵外帶，且內用要採梅花座、隔板。

柯說，他最近看餐廳，是有點鬆散，另外有人說中秋節不可在河濱烤肉，但他想問「若每個人在屋頂烤肉還不是一樣？」強調大家心裡要有數，但仍應減少聚會。

柯強調，這段期間沒有要立刻升高防疫等級，但要落實二級防護，實聯制要做好，有症狀就不要趴趴走，能夠保持距離室內1.5公尺，縣在北市沒證據證明要立刻升高防疫等級，他保持務實理性的態度，若民眾有症狀就要馬上去處理。