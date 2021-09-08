去年部分農機耕作協會協助農糧署審核及驗收農民購買大型農業機械用具時，遭檢舉多收10％的「樂捐費」，2年來涉嫌貪汙近億，檢方傳喚7人，最後3理事長1幹部交保。農糧署表示，有了前車之鑑，今年大型農機補助可直接向農糧署四區分署申請，不過申請農民的耕作面積須達10公頃以上，並配合農藥肥料實名制、產銷履歷等政策。

農委會自108年起擴大農機補助，農民個人購買大型農機可申請費用3分之1的補助款項，機耕協會會員因從事代耕服務，也配合政府調度搶收農糧，因此補助可領到40％，去年卻遭檢舉爆出許多機耕協會向會員收取10％的農機補助款。

農糧署副署長姚志旺表示，以往申請大型農機補助需要透過農機耕作協會審核，但因為涉及貪污，今年起只要個別農民耕作面積達10公頃，便可到全國農糧署的4分署申請，無須再透過協會。

但若農民的耕作面積不滿10公頃該怎麼辦？姚志旺表示，以代耕業者為例，代耕業者耕作面積不太可能有10公頃，小農大多也就1公頃以內，不會去買那麼大的機具，因此可以請其他耕作者協助，協助代耕的面積也可以包含在10公頃當中，而今年申請機具補助也必須配合農藥肥料實名制、產銷履歷等條件。

姚志旺說，針對多收的款項，農糧署去年10月已發文給機耕協會，要求今年1月底前將收款發回農民帳戶，目前款項均已退還。