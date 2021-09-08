新北市政府今日下午宣佈「強化二級」警戒，宏匯廣場配合新北市府防疫指示，於警戒期間全館餐飲取消內用服務，減少人員移動、降低接觸風險，9日起提供「餐飲安心帶」，為消費者外帶餐點美味現作又保安心。

宏匯廣場表示，9月9日起，每日11：30至晚間7點可致電館內餐飲專櫃訂餐、立即現做；餐點製作完畢後，專櫃電話通知顧客前來商場一樓中央路入口取餐。可以多元方式付款(現金、信用卡、商場禮券、Line pay、街口支付、pi錢包等行動支付付款。

宏匯廣場表示，9日起至30日推出「美食加倍樂活動」防疫同時還有中秋過節氣氛，超級匯會員於全館餐廳與美食街消費，即可憑超級匯點數100點，現折抵餐點60元(原100元折抵30元) 。另外消費者於全館使用Pi 拍錢包綁定任一信用卡付款，單筆滿300元贈50 P幣，每會員每日限回饋乙次，總限量4000份，送完為止。