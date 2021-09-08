中國外交部發言人汪文斌8日表示，中方支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。希望阿新政權在臨時政府期間，廣泛聽取各民族各派別意見，呼應本國人民願望和國際社會期待。中方注意到，阿富汗塔利班方面強調，所有人民將從新政權中受益。

中國環球電視網中國國際電視台（CGTN）就阿富汗問題專訪中國外交部發言人汪文斌提問，9月7日，阿富汗塔利班宣布成立臨時政府及部分重要官員名單。中方對此有何評價？是否會承認這一臨時政府？中方對今後中阿關係發展有何期待？

汪文斌答覆，中方重視阿富汗塔利班方面宣布成立臨時政府及一些重要人事安排，這結束了阿富汗長達三周多的無政府狀態，是阿恢復國內秩序與戰後重建的必要一步。「我們也注意到阿塔方面表示，成立臨時政府是為了盡快恢復社會和經濟秩序。」

汪文斌強調，中國是負責任大國，也是阿富汗鄰國。中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的。「我們尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路，希望阿富汗能構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。」

CGTN問：目前公布的臨時政府官員都是塔利班人士，你對此怎麼看？

汪文斌答稱，希望阿新政權在臨時政府期間廣泛聽取各民族各派別意見，呼應本國人民願望和國際社會期待。我們注意到，阿富汗塔利班方面強調所有人民將從新政權中受益。