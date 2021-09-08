民眾在臉書貼出遭咬傷的患部照片，傷口腫脹且刺痛。（翻攝臉書社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）

全台各縣市自8月起有條件解封，不少民眾紛紛前往中南部地區旅遊，而昨（7日）有民眾前往墾丁某間知名飯店休息時，竟被一隻長達15公分的蜈蚣爬上身咬傷。對此，該飯店業者回應，會深刻檢討改進，謝謝各界的關心。

有民眾在臉書社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》發文，內文指出7日他前往墾丁某間知名飯店居住，躺在床上休息時，卻突然有一隻15公分長的蜈蚣爬上身，咬傷了他的肩膀。

咬人的蜈蚣被用塑膠袋裝起來，在袋中不停蠕動。（翻攝臉書社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）

原PO說，事後已趕往醫院打針治療，被咬傷的患部傷口腫脹且刺痛，同時也在文末抱怨，被蜈蚣咬傷時，都未有飯店主管出面處理，更寫下，「只能說以後真的不會再來了。」

原PO也發出亂闖房內的蜈蚣影片與受傷的照片，只見長達15公分的蜈蚣在塑膠袋中不停蠕動，畫面相當驚人，另外，原PO的肩膀與食指則因被咬傷，而以紗布、繃帶等包紮。

對此，該飯店表示，客人約為晚間10時許遭到咬傷，第一時間以派送專車將其送醫治，約晚間11時30分返回飯店，並協助更換客房，對於客房內出現異物一事，實為飯店疏失，正在了解異物是如何進入客房。

該飯店表示，事發當時擔心主管前往致意會打擾客人休息，才會遲於事發隔日上午前往致意，因時間差關係導致客人感受不好，的確處理方式不夠細膩，對於客房出現異物實為疏失，會深刻檢討，謝謝各界的關心。