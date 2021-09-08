迎來開學，各國都在用心防堵疫情在學童間蔓延開來，也極為關心青少年甚至是兒童施打疫苗的議題。一般而言，青少年若不幸染疫，罹患重症、需要住院治療情況比年長者比例更低，但不料7日日媒報導，日本出現首例青少年感染新冠肺炎身亡的案例，箇中原因令人關注。

《NHK》報導，大阪府在7日宣布，該縣一名感染新冠肺炎並入院治療的10多歲青少年，已不幸病故。大阪府宣稱這是該縣首次出青少年染疫患者死亡。根據日本厚生勞動省說法，在本月1日前，日本全國也沒有青少年染疫死亡的情況。換言之，該名青少年是日本首例。

報導指出，該青少年在1日主訴身體情況不佳，被送到大阪府一家醫院接受緊急檢查，之後被發現確診新冠肺炎，之後住院接受急重症病人所需的治療，但不幸仍在7日死亡。

據了解該名青少年並沒有接種新冠肺炎疫苗，有潛在疾病並且存在多重惡化的風險。在日本6月1日即開放通過12歲至16歲年齡層可施打新冠疫苗，15歲以下施打需要監護人同意，而可施打的疫苗為輝瑞/BNT(Pfizer-BioNTech)疫苗。報導並未指出為何該青少年沒有接種疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計，日本是全球新冠肺炎確診數排名第九的國家，累積至今有超過158萬人染疫，病歿者16387人。根據Our World in data網站統計，累積至9月6日，日本至少接種過一劑疫苗者的比例為59.5%。