家長接到孩子接種BNT疫苗的接種須知及意願書有4天考慮時間，13日將統一回收。（周麗蘭翻攝）

許多家長關切BNT疫苗何時開打？雲林縣衛生局表示，該局已自行印製意願調查表發給學校，讓學生帶回家給家長思考勾選，公私立高中職預計9月23日進入校園開打，國中施打時間則要與教育處再協調。

衛福部疾病管制署有統一版本的接種須知及意願書，不過雲林縣衛生局尚未收到，為因應9 日前全面發出接種須知及意願書，昨（7日）提前先行印製。

雲林縣衛生局表示，時程非常緊湊，該局根據疾管署的檔案自行印製紙本，7日已部分高中職學校收到，最遲明天（9日）會讓所有學生帶回家給家長看。

雲林縣私立正心中學表示，明天（9日）會放學前發給學生接種須知與同意書，讓家長有4天閱讀與思考時間，下周一（13日）回收，14日、15日造冊，16日把名冊送交縣府。

雲林縣府教育處統計，雲林縣國中、高中生有3萬3000多人，將比照流感疫苗校園統一接種模式集中施打，聘請合約醫療院所醫護人員到校協助，高中職預計9月23日先開打。

至於國中部分，因國一女學生預計10月要施打HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），與BNT疫苗接種須間隔14天以上，國中生的接種期程有待衛生局與教育處討論，原則上配合中央的接種時程。

衛生局長曾春美表示，國、高職中生的施打名單由學校統一造冊，意願書上家長可勾選在校集中施打或自行到合約醫療院所接種，盡可能協調每一鄉鎮市至少有1家合約醫療院所，方便家長帶孩子前往接種。