前法甲球員尚皮耶亞當斯(Jean-Pierre Adams)於本月6日辭世，享年73歲，令人感到悲傷的是他的人生其實在34歲時就已經停止，因為一場意外他整整昏迷了39年。

Former France and PSG defender Jean-Pierre Adams has died at the age of 73, after being in a coma for the past 39 years.



In 1982, Adams was administered a near-fatal dose of anaesthetic ahead of a routine knee operation and never regained consciousness.



RIP 🙏 pic.twitter.com/ss5E4oRfGh — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2021

亞當斯過去效忠於巴黎聖日耳曼與多支球隊擔任中後衛，德國傳奇名將碧根鮑華曾讚賞他與車素（Marius Trésor）為「全歐洲最佳中堅組合」，之後退役後當了青年隊教練膝蓋受了傷，沒想到那場韌帶手術，卻是悲劇的開始…

亞當斯在醫院動手術那天，恰巧遇上職員罷工，麻醉科醫生分身乏術，只好將他交到一位考試不合格的實習醫生手上，沒想到兩人一連串的失誤，導致亞當斯心臟病發和腦出血，手術後的亞當斯處於植物人狀態，雖然可以自行呼吸，也可張開眼睛和咀嚼食物，但無法說話，四肢不能動。

而亞當斯的太太Bernadette也在丈夫的病榻下，守著他整整39年，這段感人又充滿悲劇性質的故事，令人熱淚盈眶。兩人的相識是在1970年代，當時膚色不同間的戀愛很難受到祝福，因此Bernadette的父母無法接受黑人亞當斯，沒有人看好他們的婚姻，但是兩人還是努力獲得長輩的認同，共同面對一切困難，最後結為連理。

丈夫手術失敗後，Bernadette每天細心照顧亞當斯，親力親為的替他換衣服、翻身和洗澡，雖然周圍的人都建議她讓亞當斯安樂死，但Bernadette一直堅信植物人丈夫還有知覺：「他有感覺，一定能夠認出我的聲音。」儘管丈夫處於昏迷狀態，Bernadette還是會定期買T恤或褲子給亞當斯，或是時常買漂亮的床單或香薰裝飾他的房間，今年3月是亞當斯的73歲生日，Bernadette溫柔的說道：「家中沒有人會忘記給亞當斯禮物，不管是生日、聖誕節和父親節。」

雖然Bernadette14419天的堅持，拒絕讓丈夫安樂死，並未讓亞當斯的病情出現奇蹟，最終躺了39年的丈夫還是沒有醒過來，不過直到亞當斯生命最後一刻，Bernadette都守著二人52年前結婚時的誓言，譜寫出一段淒美動人的牽手情。